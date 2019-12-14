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    Суспільство

    Аваков розповів послу Італії про «нові важливі деталі» у справі Марківа

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    Арсен Аваков обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа з омбудсменом Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія - Аваков розповів послу Італії про «нові важливі деталі» у справі Марківа
    Арсен Аваков обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа з омбудсменом Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія
    Фото: МВС

    Глава МВС України поінформував італійську сторону про роботу українських слідчих

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Главу італійської дипломатичної місії було офіційно поінформовано про підсумки здійсненої минулого тижня поїздки в Мілан представників Секретаріату уповноваженої з прав людини ВР України з метою відвідання засудженого в Італії Марківа.

    У цій поїздці українську омбудсвумен супроводжували представник щодо дотримання прав людини в місцях несвободи В'ячеслав Петльований і начальник відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають в місцях несвободи за кордоном Олена Тучіна.

    Також Аваков поінформував італійську сторону про роботу українських слідчих.

    «Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

    Як відомо, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

    Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

    Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

    МВС міністр Арсен Аваков Італія Нацгвардія посол Україна Віталій Марків
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