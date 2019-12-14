Аваков розповів послу Італії про «нові важливі деталі» у справі Марківа
Глава МВС України поінформував італійську сторону про роботу українських слідчих
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Главу італійської дипломатичної місії було офіційно поінформовано про підсумки здійсненої минулого тижня поїздки в Мілан представників Секретаріату уповноваженої з прав людини ВР України з метою відвідання засудженого в Італії Марківа.
У цій поїздці українську омбудсвумен супроводжували представник щодо дотримання прав людини в місцях несвободи В'ячеслав Петльований і начальник відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають в місцях несвободи за кордоном Олена Тучіна.
Також Аваков поінформував італійську сторону про роботу українських слідчих.
«Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини», - зазначив міністр.
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.
Як відомо, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.
Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.
Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».