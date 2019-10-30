Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа



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Посл Італії Давіде Ла Чечилія та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Посол Давіде Ла Чечілія пообіцяв Авакову налагодити комунікацію з урядом Італії у справі Віталія Марківа

Під час розмови на інвестиційному форумі у Маріуполі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з послом Італії Давіде Ла Чечилія глава МВС повідомив, що розслідуванням загибелі журналіста Рокелле займалася Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«За «гарячими слідами» проводити слідство завадили активні бойові дії в Слов'янську. Ще 15 жовтня 2019 року матеріали справи передали українській поліції. Зараз слідчий у справі гвардійця вже звернувся в прокуратуру Італії з пропозицією надати їм статус спостерігача в цьому розслідуванні в рамках міжнародного правового поля», - сказав він.

Посол Давіде Ла Чечілія пообіцяв Авакову налагодити комунікацію з урядом Італії у справі Віталія Марківа.

Аваков, своєю чергою, зазначив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб надати реальні обставини загибелі італійця.

Як повідомлялося, 11 жовтня, суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.

Нагадаємо, координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак вважає, що справа нацгвардійця Віталія Марківа, який був засуджений до 24 років ув’язнення в Італії, є суто політичною і є замовленням Російської Федерації.