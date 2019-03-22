«Азовський пакет санкцій» об’єднає світ проти РФ на підтримку України, - активісти



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Активісти вважають, що санкції відчутно вдарили по економіці, а саме – знизили рівень життя в РФ

Завдяки санкціям Порошенко разом з Європейськими державами та США намагається зупинити дестабілізацію світу Росією, - #Команда_Порошенка

Політика президента Петра Порошенка щодо запровадження «азовського пакета санкцій» проти Росії забезпечує консолідацію світу на підтримку України. Таку думку висловили активісти ініціативи #Команда_Порошенка під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Українські новини»

«Ми підтримуємо рішення президента щодо запровадження «азовського пакета санкцій» проти Росії. Бо такі дії сигналізують про те, що за браком змін у поведінці Москви будемо і надалі збільшувати ціну за агресію. Те, що зробили російські військові у листопаді минулого року, захопивши українських моряків, не можна просто так спустити. Те, що зробили російські військові у 2014 році у Криму та на Донбасі, не можна просто так забути», – підкреслила громадська активістка Тетяна Писаренко.

Вона вважає, що завдяки санкціям Петро Порошенко разом з Європейськими державами та США намагається зупинити дестабілізацію світу Росією.

«Ми маємо показати агресору, що на будь-яку військову агресію у 21 столітті буде відповідна реакція від світових держав. На кожен такий випадок – буде адекватна відповідь», – пояснила активістка.

Писаренко підкреслила, що підтримка США та ЄС нашої країни, а також переговори, які Петро Порошенко веде з західними партнерами, йдуть Україні тільки на користь і наближують нашу перемогу та відновлення суверенітету на всій території країни.

«Санкції, які запровадили наші партнери з США та ЄС, зараз виконують роль стримувача агресії, яку в 2014 році розпочав наш північний сусід», – додав депутат Київської міської ради Ярослав Горбунов.

Він навів, як приклад, новітню історію СНД – Молдову та Грузію, що втратили частину своєї території. Тоді країни ЄС та Сполучені Штати промовчали і у такий спосіб схвалили агресивну загарбницьку поведінку Кремля.

«Завдяки зусиллям Петра Порошенка вдалося консолідувати світову спільноту саме на підтримку України, нашого суверенітету та незалежності. Ці санкції разом з зусиллями всіх українців створили передумови для стримування подальшої агресії Путіна та його імперських планів», – пояснив Горбунов.

Він додав, що санкції відчутно вдарили по економіці, а саме – знизили рівень життя в РФ. Отже, і політики, і звичайні громадяни Росії розуміють, що це все відбувається завдяки політиці Кремля. Також завдяки санкціям Петра Порошенка в самій Росії зменшується рівень довіри до Володимира Путіна.

«Санкції – це далеко не єдиний спосіб боротьби з агресором. Петро Порошенко багато зробив для того, щоб посилити мирну консолідацію в світі. Так українські військові отримали підтримку США, зокрема й озброєнням, а у Чорному морі посилилася присутність американських кораблів. Я інколи чую думку, що, мовляв, санкції нічого не означають і не мають дієвого результату. Росія не вивела свої війська з Донбасу, не повернула Крим. Але ж з фактами не посперечаєшся. Так, наприклад, фігурантам санкційного списку ЄС заборонені в'їзд на територію Євросоюзу і доступ до його банківської системи. Їхні активи, якщо такі є на території ЄС, заморожуються», – підкреслив активіст Олександр Кудря.