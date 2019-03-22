Держкомтелерадіо застосувало санкції до дев'яти російських видавництв



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Санкції також застосовано до трьох юридичних осіб, власників інтернет-порталів, що систематично створюють і поширюють пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту

До дев’яти російських видавництв та трьох юридичних осіб, власників інтернет-порталів, що систематично створюють і поширюють пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту, застосовано економічні та інші обмежувальні санкції. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введено в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року.

Застосування санкцій до видавничих організацій та інтернет-порталів ініціював Держкомтелерадіо, який протягом останніх років здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції антиукраїнського змісту. За результатами моніторингу складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Станом на 20 березня до Переліку внесено 208 видань, випущених 35 російськими видавництвами.

Найактивнішими виробниками пропагандистської антиукраїнської видавничої продукції виявилися російські видавництва ТОВ «ТД Алгоритм» (ООО «ТД Алгоритм»), ЗАТ «Книжковий світ» (ЗАО «Книжный мир»), ТОВ «Видавництво «Ексмо» (ООО «Издательство «Эксмо»), ТОВ «Видавництво «Віче» (ООО «Вече»), ТОВ «Видавництво Центрполіграф» (ООО «Издательство Центрполиграф»), ТОВ «Видавництво Яуза» (ООО «Издательство Яуза»), ТОВ «Видавництво АСТ» (ООО «Издательство АСТ»), ТОВ «Видавничий дім «Пітер» (ООО «Издательский дом «Питер»), ТОВ «Яуза-прес» (ООО «Яуза-пресс»).

Санкції введено терміном на три роки. Вони включають: 1) обмеження торговельних операцій; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.

Також до санкційних списків потрапили три юридичні особи, які через свої інтернет-портали поширюють антиукраїнську пропаганду: ТОВ «Лабіринт.Ру» (ООО «Лабиринт.Ру»), ТОВ «ЛітРес» (ООО «ЛитРес») та ТОВ «Рексофт» (ООО «Рексофт»), який є власником ресурсу «Озон.Ру». Відтепер, Інтернет-провайдерам заборонено надавати послуги з доступу користувачів Інтернету до цих ресурсів.

Напередодні у Києві СБУ попередила ввезення в країну антиукраїнської друкованої продукції. Правоохоронці встановили, що мешканка столиці, яка займається реалізацією друкованих видань, замовила книги з РФ для продажу на території України без здійснення належного декларування імпортованого товару. Відправлення жінка планувала отримати через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Як повідомлялось, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Якабу Трейд», ТОВ «Етніктрейд» та ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, де присутня пропаганда держави-агресора.

Нагадаємо, у Києві майже на 42 тис. грн оштрафували жінку-підприємця, яка через інтернет реалізовувала видавничу продукцію, виготовлену в РФ та ввезену в Україну без відповідного дозволу.