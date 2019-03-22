«Америка нас постійно повчала». Екс-посол прокоментував «наїзд» Луценка на посла Йованович



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Посол України у США у 1994-1998 роках Юрій Щербак Фото з відкритих джерел

Можливо, була невелика тактична помилка, але наслідків для України не буде, впевнений Щербак

Посол України у США у 1994-1998 роках Юрій Щербак переконаний, що заява генерального прокурора про те, що американський посол Марі Йованович начебто передавала йому «список людей, яких не треба чіпати», не матиме для України жодних наслідків. «Через три дні цей епізод закінчиться», - запевнив екс-посол в інтерв’ю «Главкому».

«По-перше, я абсолютно вірю Юрію Луценку, що він це не вигадав, і така розмова з послом США була. По-друге, думаю, ця розмова мала конфіденційний характер і, звичайно, Держдеп одразу кинувся аналізувати реноме посла і правильно зробив, адже посол не має права втручатися в особливо делікатну сферу правосуддя. По-третє, ця заява була не на часі напередодні виборів, тому що єдиним нормальним союзником України на сьогодні є саме США. Ми – не члени НАТО, ми не члени Європейського союзу, за всієї підтримки європейських країн», - заявив дипломат.

Щодо наслідків для України, Щербак переконаний, що їх не буде.

«Боже мій, у світі відбувається стільки всяких дурниць і всяких непорозумінь. Якби цьому хтось надавав значення. Я переконаний, що США допомагатимуть нам, ми залишимося їхнім стратегічним партнером. Можливо була невелика тактична помилка, яка, в принципі, не перекреслює наших стратегічних відносин зі США. Через три дні цей епізод закінчиться», - запевнив дипломат.

«З власного досвіду вам скажу, що США нас постійно повчали, яка Росія добра і які погані у нас реформи. Вони були закохані в Росію, вони були помішані на ній. Вони повірили в те, що Росія за два роки після комуністичного панування та імперських 300 років стане раптом такою лялечкою, демократичною країною. І вони нам весь час про це казали», - пригадав Щербак, який тепер публічно підтримує кандидата у президенти Порошенка.

Дипломат підкреслив, що Юрій Луценко не є дипломатом, він не був і не є послом України в США, жодних порушень з боку дипломатичної служби України не було, ніхто і ніколи не відкривав конфіденційності тих розмов, які відбуваються між дипломатами.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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