МЗС вимагає від Росії негайно скасувати незаконний вирок у справі Гриба



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В МЗС заявили, що російська сторона грубо порушила норми та принципи міжнародного права, оголосивши неправомірний вирок Грибу

Свідчення Гриба, надані в ході судового розгляду, щодо сфальсифікованих обвинувачень «були зухвало відхилені судом», зауважили в МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації від 22 березня про засудження громадянина України Павла Гриба до 6 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями у схилянні до терористичних дій.

Про це говориться у заяві МЗС.

«Російська сторона грубо порушила норми та принципи міжнародного права - від брутального викрадення 24 серпня 2017 року Гриба у м.Гомель (Республіка Білорусь), ненадання тривалий час інформації про місце його перебування, незаконного тримання під вартою у м.Краснодар та Ростов-на-Дону, обмежень у наданні невідкладної медичної допомоги - і до неправомірного вироку», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, свідчення Гриба, надані в ході судового розгляду, щодо сфальсифікованих обвинувачень, погроз, фізичного впливу та психологічного насильства з боку російських силових структур «були зухвало відхилені судом».

«Вважаємо, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини – зокрема право на справедливий суд та право на життя. Внаслідок набутих важких захворювань та важкого стану Гриб може не витримати етапування та перебування в негуманних умовах російської пенітенціарної системи. Павло Гриб потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження та перебування в спеціалізованому медичному закладі», - заявили в МЗС.

У міністерстві вимагають негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну.

«Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора Російську Федерацію з метою припинення грубого порушень прав людини та звільнення незаконно засудженого громадянина України Гриба», - підкреслили в МЗС.

Зазначається, що Україна продовжує застосовувати всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення Гриба та інших громадян України, незаконно засуджених з політичних мотивів на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Як відомо, 21 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері Гриба та українським дипломатам відвідати його.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.