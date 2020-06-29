Київ і 12 областей не готові до подальшого послаблення карантину графіка



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В Україні тривають обмеження через поширення коронавірусу

Перехід до наступного етапу послаблення карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям

Станом на 29 червня в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

«Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», - зазначили у МОЗ.

Так, не відповідає визначеним критеріям епідситуація в:

Києві,

Волинській області,

Донецькій області,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Київській,

Луганській,

Львівській,

Одеській,

Рівненській,

Харківській,

Хмельницькій,

Чернігівській.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

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