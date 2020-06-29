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    Київ і 12 областей не готові до подальшого послаблення карантину

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    В Україні тривають обмеження через поширення коронавірусу - Київ і 12 областей не готові до подальшого послаблення карантину
    В Україні тривають обмеження через поширення коронавірусу

    Перехід до наступного етапу послаблення карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям

    Станом на 29 червня в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

    Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

    «Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», - зазначили у МОЗ.

    Так, не відповідає визначеним критеріям епідситуація в:

    • Києві,
    • Волинській області,
    • Донецькій області,
    • Закарпатській,
    • Івано-Франківській,
    • Київській,
    • Луганській,
    • Львівській,
    • Одеській,
    • Рівненській,
    • Харківській,
    • Хмельницькій,
    • Чернігівській.
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    Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

    У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

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