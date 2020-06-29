Київ і 12 областей не готові до подальшого послаблення карантину

Київ і 12 областей не готові до подальшого послаблення карантинуграфіка
Перехід до наступного етапу послаблення карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям
Станом на 29 червня в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
«Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», - зазначили у МОЗ.
Так, не відповідає визначеним критеріям епідситуація в:
- Києві,
- Волинській області,
- Донецькій області,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Луганській,
- Львівській,
- Одеській,
- Рівненській,
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Чернігівській.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).
У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.