За добу найбільшу кількість хворих на коронавірус виявлено в чотирьох областях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Львівщина лідирує за кількістю виявлених нових випадків Covid-19

За останню добу найбільше нових випадків Covid-19 зафіксовано у Львівській, Волинській, Рівненській і Закарпатській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов вранці 29 червня на брифінгу.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 115, Рівненській області - 70, Закарпатській – 66», - сказав він.

Крім того, у Волинській області зафіксовано 84 нових випадки захворювання на коронавірус.

Також Степанов повідомив, що за минулу добу захворіло 28 дітей та 85 медичних працівників. Було госпіталізовано 164 особи.

За останню добу зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 93 пацієнти.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

Копіювати код для вставки

У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.