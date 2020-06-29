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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано спад захворюваності на Covid-19

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано спад захворюваності на Covid-19

    За добу виявлено на 271 випадок коронавірусу менше ніж учора

    Станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

    Одужали – 93 (вчора 233), померли – 18 (вчора 19).

    Загалом одужали 19027 особи, летальних випадків – 1 147.

    У Києві за добу виявлено 45 хворих на коронавірус (вчора 69). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 55) і 115 – на Львівщині (вчора 173), 70 – на Рівненщині (вчора 93), 66 – Закарпатська область.

    Як повідомлялося, станом на ранок 28 червня в Україні було зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42982
    • Хворіють
      22919
    • Одужали
      18934
    • Померли
      1129

    У Києві було виявлено 69 хворих. Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 173 – на Львівщині, 93 – на Рівненщині.

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