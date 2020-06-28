Одесу «заполонили» відпочивальники. Влада нагадує про карантин



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Одещина стала найпопулярнішим місцем відпочинку українців

Пляжі, кафе та центральні вулиці Одеси заповнені людьми

Цими вихідними на Одещину прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками. Про це написав у Фейсбуці голова Одеської ОДА Максим Куций.

«Цього року, в період адаптивного карантину, Одещина стала найпопулярнішим місцем відпочинку українців. І ми хочемо зберегти цю тенденцію щонайменше до закінчення сезону, а по можливості й на подальші місяці. Для цього нам потрібна ваша допомога», – зазначив посадовець.

За його словами, щоб залізничне та автобусне сполучення були відкритими, а ресторани та ТРЦ продовжували роботу, всім нам необхідно дотримуватися простих правил:

Носити маски та вимагати цього у працівників всіх закладів.

Частіше мити руки.

Тримати соціальну дистанцію як на пляжі, так й в магазинах та кафе.

Повідомляти поліцію про порушення санітарних правил для оперативного реагування.

«Якщо раніше Одещина мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість захворілих на добу значно вища. За минулу добу наші лабораторії зафіксували діагноз у 34 осіб, а загальна кількість «активних» випадків складає 831. За тиждень кількість пацієнтів зросла на 365 осіб», – зазначив Голова Одеської ОДА.

Посадовець закликав всіх, хто приїжджає на відпочинок, до свідомої поведінки і дотримання карантину.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що В Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: з понеділка правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.