Безпрецедентні заходи безпеки, елітні авто та озброєна охорона: як відзначив своє день народження Ілля Кива



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Ілля Кива відзначив своє 43-річчя в одному з найдорожчих ресторанів столиці

Киву вітали однопартійці та голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – за життя» Ілля Кива 2 червня відзначив своє день народження в одному з найдорожчих ресторанів Києва. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «1+1».

У сюжеті зазначається, що привітати Киву з 43-річчям до закладу завітали, зокрема, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та однопартійці Григорій Суркіс і Вадим Рабинович.

«Дарували Киві різне. Заступник головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова презентувала картину «Ківаліні», а Григорій Суркіс розказав власний вірш», - йдеться у сюжеті.

Журналістів здивувала присутність на дні народженні голови Полтавської облдежадміністрації Олега Синєгубова, який позиціонує себе, як людину президента Зеленського. Проте дізнатися, що поєднує Олега Синєгубова і Іллю Киву представники ЗМІ так і не змогли.

Нагадаємо, Ілля Кива часто стає учасником різноманітних скандалів. Зокрема, у середині травня цього року Кива під час розгляду парламентом «банківського закону» обматюкав людину під стінами Верховної Ради.

А за кілька місяців до цього, він накинувся на ветерана АТО просто в ресторані.

Також наприкінці минулого місяця повідомлялося, що державні виконавці столичного відділу ДВС арештували банківські рахунки нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, який так і не спростував безпідставне звинувачення загиблої активістки Катерини Гандзюк у корупції.

До слова, раніше журналісти встановили, що Ілля Кива «кришує» рейдерські захоплення агропідприємств у Кіровоградській області.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ілля Кива пообіцяв відрізати голову чоловікові, який дорікнув йому охороною та джипом.

Також нардеп Кива задекларував мільйон від фірми, що фігурує у справі про відмивання коштів.