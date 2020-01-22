Бійка за участі Киви в центрі Києва: поліція проводить перевірку



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Бійку зафіксували камери відеоспостереження Фото: скріншот відео

Правоохоронці розшукують другого учасника інциденту

Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався в одному з ресторанів у центрі Києва за участю народного депутата Іллі Киви.

Поліцейські проводять заходи для встановлення місцезнаходження чоловіка, із яким у нардепа виник конфлікт. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції звернувся народний депутат із заявою про отримання тілесних ушкоджень. На місце події виїхали екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

«За попередньою інформацією, у ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем», - розповіли в поліції.

Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники нібито втекли на двох автомобілях. Згодом стало відомо, що цим нардепом є Ілля Кива. За даними свідків, Кива сам влаштував бійку.