У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка



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Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. У нього залишилися дружина і двоє дочок

Депутат знайдений мертвим з вогнепальним пораненням

Сьогодні, 23 травня, в офісі народного депутата України Давиденко Валерія Миколайовича виявлений його труп з вогнепальним пораненням.

Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа в своєму Facebook.

Труп знайшла прибиральниця близько 19:00 в приміщенні по вулиці Велика Васильківська, 4. Неподалік тіла був пістолет.

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.

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