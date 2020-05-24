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    Кримінал

    У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

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    <p>Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. У нього залишилися дружина і двоє дочок</p> - У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

    Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. У нього залишилися дружина і двоє дочок

    Депутат знайдений мертвим з вогнепальним пораненням

    Сьогодні, 23 травня, в офісі народного депутата України Давиденко Валерія Миколайовича виявлений його труп з вогнепальним пораненням.

    Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа в своєму Facebook.

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    Труп знайшла прибиральниця близько 19:00 в приміщенні по вулиці Велика Васильківська, 4. Неподалік тіла був пістолет.

    Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.

    Новина доповнюється.

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