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    Думки вголос

    Депутат Кива пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ілля Кива став героєм нового скандалу - Депутат Кива пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом
    Ілля Кива став героєм нового скандалу

    Якщо реакції парламенту не буде, і ця тварина залишиться в Раді, то його ганьбу розділять всі депутати

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    Депутат из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива угрожает отрезать голову человеку, который сделал ему замечание по поводу охраны и джипа. Публично, в самом центре столицы.

    В цивилизованной стране эта история закончился бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом всей его фракции. Но не у нас. Кива же в ОПЗЖ, а там считается абсолютно нормальным относиться и к собственной стране, и к ее населению, как к мусору. И ничего, прокатывает. Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют. Проголосовали же за ОПЗЖ с Кивой в списке, несмотря на его обещания «закапывать вату в землю». Сама же «вата» и проголосовала...

    И все же, реакция депутатов Рады должна последовать. На днях сразу несколько фракций потребовали и добились отставки Яременко с поста главы внешнеполитического комитета после известного скандала. Но в сравнении с безобидными сексуальными приключениями Яременко, угрозы убийством - это реальный экстремизм. И в данном случае реакция Рады должна быть еще более острой. Необходимо инициировать уход Кивы из парламента. Требовать от фракции ОПЗЖ, чтобы они сами вынудили своего дефективного депутата сложить мандат и убраться.

    Может быть такие эпизоды и в порядке вещей для какой-нибудь африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может прилюдно грозить отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не последует, и это животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    депутат Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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