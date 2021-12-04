Кіт Степан пропіарив бренд невістки Кернеса та обурив мережу

Пухнаста зірка мережі втрапила у свій перший скандал

Фоловери Степана негативно сприйняли таку рекламу

Пухнаста зірка Instagram – харківський кіт Степан – потрапив у скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової, невістки померлого мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомляє «Обозрєватель».

Реклама з'явилася на сторінці Степана1 грудня. Повідомлення було присвячене здоровому харчуванню. У тексті згадувалася компанія Yaro, якою володіє Привалова. Річ у тім, що підприємиця нещодавно відвідала столицю Росії. Вона поділилася враженнями у соцмережах, доповнивши свої фото на фоні Кремля українофобським анекдотом.

Фоловери Степана негативно сприйняли таку рекламу. У підсумку рекламний пост Yaro зник зі сторінки пухнастої інтернет-знаменитості, однак у мережі залишилися його скриншоти.

«Степан у заручниках», «Відписуюсь», «Степане, ти що, скотина?» – відреагували користувачі мережі на перший скандал котика.

Нагадаємо, простий сірий котик на прізвисько Степан став зіркою мережі завдяки постам своєї господині в Instagram. Справжня популярність до кота прийшла після того, як його фотографію опублікувала у себе на сторінці в Instagram американська співачка Брітні Спірс.

Нещодавно італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки.



