Бойовики оголосили в розшук заарештованого в Україні головного ката «Ізоляції»

Денису Куликовському обрали в Україні запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави

Підконтрольні Росії незаконні збройні формування «ДНР» оголосили у розшук головного ката тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського, якого співробітники СБУ затримали в листопаді в Києві. Про це повідомляють ЗМІ російських окупантів.

«Генпрокуратура ДНР» звинувачує Куликовського в «державній» зраді, каліцтві ув'язненних та вбивстві.

Окупанти посилаються на свідчення свідків Євгена Бражнікова, обвинуваченого Україною у справі про тортури в «Ізоляції», та українського журналіста Станіслава Асєєва, який пробув у полоні 28 місяців.

Варто підкреслити, що раніше бойовики називали розповіді Асєєва «українською пропагандою» та «наклепом на республіку».

Як відомо, Денису Куликовському обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави.

До слова, нещодавно російська Вікіпедія намагалась видалити статтю «Ізоляция Тюрьма» через українські джерела, на які посилаються автори. Стаття досі перебуває на розгляді щодо видалення.

В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці. Наприкінці 2020 року, за словами заступника голови департаменту нагляду за розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Зери Козлієвої, було оголошено про підозру одному з бойовиків із позивним Палич, котрий був комендантом тюрми. Зі слів інших екс-полонених відомо, що це – Денис Куликовський.