Бранцю Кремля Балуху продовжили утримання в штрафному ізоляторі



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Вся інформація, пов'язана з Балухом, тримається в секреті

Балуха тримають у ШІЗО російської колонії № 4 м. Торжок з 4 квітня 2019 року, - Івлєва

Бранцю Кремля, українському активісту Володимиру Балуху продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської в'язниці до 31 травня. Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва у Facebook.

Івлєва зазначила, що Балуха тримають у ШІЗО колонії № 4 м. Торжок з 4 квітня 2019 року.

«Єпископ Григорій Міхнов-Вайтенко спробував минулого тижня відвідати Володимира Балуха, але не був допущений до нього керівництвом колонії через те, що Балух знаходиться в ШІЗО. Як запевнили священика під час минулого невдалого візиту, Балух мав вийти з ШІЗО дев'ятнадцятого числа, тому єпископ і намагався дізнатися, коли ж можна буде нарешті приїхати до Вови. Отця Григорія з'єднали з відділом безпеки та оперативної роботи і черговий капітан, після розмови з кимось по внутрішньому зв'язку, повідомив, що ... Балух у ШІЗО до 14 годин 45 хвилин тридцять першого травня», - повідомила Івлєва.

За словами Івлєвої, українцю могли дати новий термін перебування в ШІЗО, при цьому вся інформація, пов'язана з Балухом, тримається в секреті.

«Виходить, ніби як, не закінчивши один термін у ШІЗО, Вова отримав нове покарання. Круто, чи не так? Дізнатися, чому, за що, як таке взагалі можливо, чи виходив Вова з камери штрафного ізолятора хоча б на кілька хвилин і чи отримав Балух зрештою посилку від родичів, яку через постійне перебування в ШІЗО йому ніяк не видають, єпископу не вдалося», - написала журналістка.

Як повідомлялося, «суд» в окупованому Криму засудив Балуха до 4 років 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

Нагадаємо, причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму.

Українець з 29 березня 2019 року знаходиться в російській колонії у місті Торжок Тверської області, що є порушенням ст.49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.