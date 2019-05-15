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    Росія не допускає до Балуха українського консула - МЗС

    • Розсилка
    Росія не допускає до Балуха українського консула - МЗС

    Останні спроби відвідати Балуха були відхилені за надуманими твердженнями, що він російський громадянин, заявили в МЗС України

    Росія продовжує блокувати спроби українського консула відвідати в ШІЗО російської колонії українського активіста, кримчанина Володимира Балуха.

    Про це написала у Twitter речниця МЗС України Катерина Зеленко.

    «Українському консулу, як і раніше, перешкоджають у відвідуванні Балуха, який перебуває у в’язниці після того, як незаконний суд засудив його за політично вмотивованими звинуваченнями в 2017 році. Останні спроби відвідати його були відхилені за надуманими твердженнями, що він російський громадянин. Обурені, але не здивовані», – зазначила Зеленко.

    Раніше адвокат активіста Ольга Дінзе повідомила, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у штрафному ізоляторі в Балуха значно погіршився стан здоров’я, зокрема набрякають ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.

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