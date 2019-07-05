У РФ заявили, що український політв’язень Балух припинив голодування



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Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України

Усі причини, за якими Балух голодував, відпали, - росжурналістка

У Росії бранець Кремля, український політв'язень Володимир Балух припинив голодування. Про це повідомила уповноважена з прав людини Тверської області РФ Надія Єгорова.

Єгорова заявила, що Балух почав голодувати, бо вимагав повернути псалтир, дати теплий одяг і викликати консула України.

Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, повідомляє «Громадське».

«Усі причини, за якими Балух голодував, відпали - псалтир і теплий одяг були віддані кілька днів тому, а консул України відвідав Володю сьогодні», — зазначила вона.

Як повідомлялося, Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його утримання і забезпечити йому зустріч з консулом України.

Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, у цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, в знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.