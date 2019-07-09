Адвокат Балуха планує передати політв’язню ліки та продукти



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Володимир Балух

Через голодування у Балуха «нестабільний стан здоров’я»

Захисниця українського активіста і політичного в’язня Володимира Балуха планує наприкінці тижня поїхати до нього та передати ліки та продукти необхідні для виходу з голодування.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«В кінці тижня я планую поїхати до Володимира, передати йому ліки, продукти харчування для виходу з голодування. Йому, в першу чергу, необхідні оливкова олія, мед і горіхи. Те, що не можна купити в магазині колонії», - сказала Дінзе.

За її словами, через голодування у Балуха «нестабільний стан здоров’я».

«Зараз стан здоров’я його нестабільний, ми боремося за те, щоб можна було привести лікаря, якому він довіряє. Нам попередньо відмовили в допуску лікаря. Сказали: «Шукайте іншого. Ваш судмедексперт нас не влаштовує». Вони сказали шукати лікаря загальної категорії. Тобто терапевта», - зазначила Дінзе.

Як повідомлялося, Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

5 липня у РФ заявили, що український політв’язень Балух припинив голодування.