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    Здоров'я

    Адвокат Балуха планує передати політв’язню ліки та продукти

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    Володимир Балух - Адвокат Балуха планує передати політв’язню ліки та продукти
    Володимир Балух

    Через голодування у Балуха «нестабільний стан здоров’я»

    Захисниця українського активіста і політичного в’язня Володимира Балуха планує наприкінці тижня поїхати до нього та передати ліки та продукти необхідні для виходу з голодування.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    «В кінці тижня я планую поїхати до Володимира, передати йому ліки, продукти харчування для виходу з голодування. Йому, в першу чергу, необхідні оливкова олія, мед і горіхи. Те, що не можна купити в магазині колонії», - сказала Дінзе.

    За її словами, через голодування у Балуха «нестабільний стан здоров’я».

    «Зараз стан здоров’я його нестабільний, ми боремося за те, щоб можна було привести лікаря, якому він довіряє. Нам попередньо відмовили в допуску лікаря. Сказали: «Шукайте іншого. Ваш судмедексперт нас не влаштовує». Вони сказали шукати лікаря загальної категорії. Тобто терапевта», - зазначила Дінзе.

    Як повідомлялося, Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ.

    27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

    5 липня у РФ заявили, що український політв’язень Балух припинив голодування.

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