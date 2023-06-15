Жахливі умови та знущання: довкола дитбудинку у Дніпрі розгорівся скандал (фото)

Працівники закладу катують та жорстоко поводяться з дітьми

У Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті вихованці живуть у жахливих умовах. Вони вимушені спати на брудних ліжках та носить зношений одяг. Персоналу не вистачає, аби доглядати за дітьми, що мають особливі потреби. Також у закладі відсутнє укриття. Про це повідомила представниця Уповноваженого з прав дітей Ірина Суслова.

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Перед приїздом працівників Офісу омбудсмана у цей заклад з моніторинговим візитом, у дівчинки в інтернаті стався нервовий напад. Вона упала та отримала тілесні ушкодження, проте майже ніхто з медперсоналу на це не відреагував.

Діти мешкають у неналежних умовах фото: Ірина Суслова / Facebook

«А вже під час візиту монітори на власні очі побачили хлопчика на ліжку з фіксацією рук елементами його одягу на випадок нервового нападу! Як пізніше з’ясувалось, у медичній документації закладу відсутні записи про медичний огляд цієї дитини лікарем!» – наголосила Суслова.

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Працівники дитбудинку звʼязали хлопчика його ж речами фото: Ірина Суслова / Facebook

Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого поводження або такого, що принижує гідність, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Працівники дитячого будинку-інтернату у Дніпрі знущаються над вихованцями фото: Ірина Суслова / Facebook

«І знаєте, що прикро, ми щодня робимо все, аби захистити права наших дітей, де б вони не були, але тут, у нас в Україні, є ті, хто страждає, ті, про кого майже забули! Так не має бути й не буде!» – запевнила представниця Уповноваженого з прав дітей.

Офіс Уповноваженого ВР з прав людини звернувся до Офісу генерального прокурора України та Міністерства соціальної політики України відповідним актом реагування.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку. Такі методи «виховання» у цьому закладі, за попередніми даними, застосовувалися вже не вперше.

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