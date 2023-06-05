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Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН
Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один із батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Школи не можуть відмовити в зарахуванні дітей

Учням, які через війну відвідують школи за кордоном, зарахують результати навчання в Україні. Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один із батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України. 

Дитину зараховують в ту ж школу, в якій вона навчалася раніше, або в іншу, якщо так хочуть батьки.

Для зарахування дитини до школи батьки або законні представники мають подати відповідну заяву
Для зарахування дитини до школи батьки або законні представники мають подати відповідну заяву

МОН рекомендує школам враховувати всі дані про успішність із закордонних навчальних закладів під час зарахування до українських (за предметами, що дублюються в програмі). Для цього потрібна довідка зі школи, де вчився учень.

МОН рекомендує зараховувати закордонні результати навчання дитини за деяких умов
МОН рекомендує зараховувати закордонні результати навчання дитини за деяких умов

На підставі інформаційної довідки, що містить результати навчання, зараховують предмети, які є у навчальному плані як закордонної, так і української школи. За відсутності інформаційної довідки, дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

Що робити з предметами, які дитина не вивчала у закордонній школі
Що робити з предметами, які дитина не вивчала у закордонній школі

З української мови, літератури, історії України дитина має право скласти річне оцінювання та бути переведеною до наступного класу. Річне оцінювання також може проводитися до початку навчального року або протягом першого семестру, а форму проведення оцінювання (дистанційно або очно) обирає заклад освіти.

Що може містити інформаційна довідка

Інформаційну довідку зберігають в особистій справі учня або учениці. Вона має містити особисту інформацію (ім'я, прізвище, дату та місце народження учня/учениці), назву навчального закладу та період навчання, клас навчання, перелік предметів із зазначенням кількості годин і списком тем, результати навчання та система оцінювання закордонної школи, де вчилася дитина, дату видання, печатку та підпис.

Інформаційна довідка учня
Інформаційна довідка учня

Як перевестися на наступний рік

Переведення дитини на наступний рік здійснюється у звичайному порядку, якщо дитина навчалася за кордоном та/або в українській школі дистанційно, якщо дитина навчалася за сімейною формою навчання чи екстернатом в будь-який школі, або якщо вона навчалася в «Міжнародній українській школі» або в закладі-партнері. Якщо дитина навчалася за кордоном, то для переводу на наступний рік потрібна відповідна заява від батьків та інформаційна довідка.

Переведення дитини на наступний рік
Переведення дитини на наступний рік

Завершення навчання

Якщо дитина здобула базову/повну загальну освіту за кордоном і отримала відповідні документи, вони визнаються законодавством України.

Завершення навчання за кордоном
Завершення навчання за кордоном

Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти (зокрема дистанційно та екстерном), вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України.

Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН фото 1

Якщо дитина не отримала документ про здобуття освіти, вона може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН фото 2

Інтегровані предмети

Інтегровані предмети закордонних шкіл (наприклад, якщо в школах за кордоном замість фізики та хімії викладають загальний предмет science) зарахують, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Що робити з інтегрованими предметами?
Що робити з інтегрованими предметами?

Чи підійдуть закордонні тести

Документи закордонних тестувань для вступу не є документами, що засвідчубть проходження навчання, а потрібні для конкурсної участі на зарахування до закладів вищої освіти. Тести для вступу в українські ЗВО – це НМТ. Їх також можна скласти, перебуваючи за кордоном.

Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН фото 3

Предмети для перескладання

Оцінювання проводять із тих предметів, яких не було у школі за кордоном. Аби визначити, з яких дисциплін необхідно його скласти, варто порівняти програми навчання. Винятком можуть бути предмети за вибором. Для кожного класу будуть різні предмети, проте зазвичай це українська мова та література, історія України та географія України.

Що робити школярам, які повернулися з-за кордону? Відповідь МОН фото 4

У МОН наголошують, що школи не можуть відмовити в зарахуванні дітей. Потрібні предмети для зарахування школярі можуть скласти додатково та продовжити навчатися в Україні.

Нагадаємо, що 5 червня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться в червні в Україні та в 47 містах 30 інших країн. 

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Теги: навчання школярі діти освіта школа

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