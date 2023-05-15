Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео)

У соцмережах можна знайти фото морозива «Ленінградське» з датою виробництва «листопад 2022 року»

«Рудь» заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення перестала виготовляти морозиво «Ленінградське»

Днями небайдужі громадяни України, які наразі перебувають за кордоном в Ізраїлі, опублікували у соцмережах відео та фото морозива компанії «Рудь», яке попри війну в Україні реалізується там під назвою «Ленінградське».

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Такі дії компанії викликали у соцмережах хвилю обурення та хейту.

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У компанії ж заявили, що вони нібито заключали договори ще до війни і домовленість була про конкретні торговельні марки. Наразі, за твердженням компанії, вони такого морозива не випускають, а все що на фото та відео – залишки довоєнного часу.

«3 початком повномасштабного вторгнення Росії до України ми відмовились від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ «Ленінградське». Наразі випуск цього морозива припинено. Розповсюджені у мережі «Інтернет» фото- та відеоматеріали із зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, знятого з виробництва», – сказано у заяві компанії.

Проте у соцмережах можна знайти фото морозива «Ленінградське» з датою виробництва «листопад 2022 року», тобто після дев'яти місяців повномасштабного вторгнення.

Компанія «Рудь» – (акціонерне товариство Житомирський маслозавод) заснована у 1981 році. Є одним із найбільших українських виробників морозива та вершкового масла.

До слова, на днях у масштабний скандал потрапив медпортал Helsi.