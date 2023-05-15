Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео)
У соцмережах можна знайти фото морозива «Ленінградське» з датою виробництва «листопад 2022 року»
фото з відкритих джерел

«Рудь» заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення перестала виготовляти морозиво «Ленінградське»

Днями небайдужі громадяни України, які наразі перебувають за кордоном в Ізраїлі, опублікували у соцмережах відео та фото морозива компанії «Рудь», яке попри війну в Україні реалізується там під назвою «Ленінградське».

Такі дії компанії викликали у соцмережах хвилю обурення та хейту.

У компанії ж заявили, що вони нібито заключали договори ще до війни і домовленість була про конкретні торговельні марки. Наразі, за твердженням компанії, вони такого морозива не випускають, а все що на фото та відео – залишки довоєнного часу.

«3 початком повномасштабного вторгнення Росії до України ми відмовились від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ «Ленінградське». Наразі випуск цього морозива припинено. Розповсюджені у мережі «Інтернет» фото- та відеоматеріали із зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, знятого з виробництва», – сказано у заяві компанії.

Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео) фото 1

Проте у соцмережах можна знайти фото морозива «Ленінградське» з датою виробництва «листопад 2022 року», тобто після дев'яти місяців повномасштабного вторгнення.

Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео) фото 2

 

Компанія «Рудь» – (акціонерне товариство Житомирський маслозавод) заснована у 1981 році. Є одним із найбільших українських виробників морозива та вершкового масла.

До слова, на днях у масштабний скандал потрапив медпортал Helsi.

Теги: скандал Ізраїль росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 11 травня у Helsi зареєстровано 25,2 млн українців та 33 500 активних лікарів
Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал
12 травня, 09:52
Підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації
Втрапив у скандал: прокуратура оголосила підозру посадовцю Ужгородської міськради
12 травня, 10:13
Шевченко та Джокович на матчі Мілан – Інтер
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
11 травня, 21:48

Суспільство

Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео)
Відомий виробник морозива втрапив у скандал (відео)
Вісім парафій Хмельниччини перейшли до ПЦУ
Вісім парафій Хмельниччини перейшли до ПЦУ
Зустріч через п'ять місяців: чутливе відео військового із сином облетіло мережу
Зустріч через п'ять місяців: чутливе відео військового із сином облетіло мережу
Хвилина мовчання: згадаймо «привида Києва» Степана Тарабалка
Хвилина мовчання: згадаймо «привида Києва» Степана Тарабалка
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
Програма «єВідновлення»: скільки разів можна подавати заявки
Програма «єВідновлення»: скільки разів можна подавати заявки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
8870
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
8166
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
6078
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
5138
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4472
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту