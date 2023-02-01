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На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Замість того, аби оберігати і турбуватись, вихователька знущалась з дівчинки
фото з відкритих джерел

Такі методи «виховання» у цьому закладі, за попередніми даними, застосовувалися вже не вперше

У Фастівському районі Київської області вихователька дитячого будинку, за даними слідства, катувала дев'ятирічну дівчинку, яка там жила. Про це повідомив очільник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

«На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи «виховання» у цьому закладі застосовувались вже не вперше», — написав він.

Усі 19 дітей даного дитячого будинку вилучені. Наразі вони перебувають у лікарні, де їх обстежують медики. Правоохоронці з’ясовують обставини події. Виховательку, 51-річну уродженку Києва, затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд. За побої та знущання з неповнолітньої їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

«Закликаю всіх: якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби або органи Національної поліції», — наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона. Щонайменше 14 дітей-сиріт, насильно вивезених росіянами, розмістили у сімферопольському дитячому будинку «Ялинка». Його називають «дитячим концтабором» та Освенцимом.

Теги: Київщина вихователь діти знущання ялинка

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