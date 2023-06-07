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ЗСУ наступає на Бахмутському напрямку, Україна побудує нові водогони. Головне за 7 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ наступає на Бахмутському напрямку, Україна побудує нові водогони. Головне за 7 червня
фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ

ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку, Україна терміново побудує нові водогони, окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу, ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС. Ці та інші події 7 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку

Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

Україна терміново побудує нові водогони

Уряд вчора, 6 червня, на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, спрямованих на забезпечення питною водою населення на півдні України.

Зокрема, виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів.

За словами Шмигаля, це будуть водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах

Російські загарбники кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області. Евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться.

Відзначається, що жителі окупованих Олешок і Голої Пристані всю ніч намагалися врятуватися від повені. Багато будинків затопило повністю – люди сидять на дахах. Оскільки окупанти в цьому плані не діють, населення лівого берега змушене самостійно шукати човни.

Водночас гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що жителі затоплених районів нібито самі відмовляються від евакуації.

Також жителі затоплених селищ всю ніч не могли додзвонитися до російського МНС. До того ж зв'язок почав зникати як такий.

Підрив Каховської дамби: Україна передала у Міжнародний кримінальний суд необхідну інформацію

Українська влада передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.

Реекспорт зброї в Україну: Сенат Швейцарії вніс правки до закону

Верхня палата парламенту Швейцарії (Сенат) погодила поправку до закону про військові матеріали. Нова правка може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну.

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися.

Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками. Також умовою є те, що країна, яка хоче передати зброю швейцарського виробництва, не повинна бути стороною конфлікту, порушувати права людини та не здійснювати своє право на самооборону.

Рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.

Абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу

У Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів, більшість з них залишаються без вільного доступу. Раніше в Кабміні звітували, що ситуація з придатними укриттями в столиці критична.

Камишін зазначив, що за результатами перевірки абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу, проте не назвав їх кількість.

За словами міністра, 35% від перевірених об'єктів не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС

Європейський Союз у відповідь на запит від України надає допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Перші внески зробили Литва, Німеччина та Австрія.

Як повідомляється, Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води й 10 бурових насосів, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

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Теги: укриття окупанти Каховська ГЕС Європейський союз контрнаступ ЗСУ

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