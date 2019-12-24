«10 архієреїв не просили про Томос». В УПЦ МП звинуватили Константинополь у брехні



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Керуючий справами УПЦ МП Антоній вірить, що в Московській церкві нема архієреїв, які можуть зрадити своїй присязі

Митрополит УПЦ МП Антоній: Нам невідомо, хто подавав ці списки з підписами десяти архієреїв

Десять архієреїв УПЦ МП, які нібито підписали лист-звернення до патріарха Варфоломія, насправді не просили про Томос. Про це в інтерв’ю «Главкому» запевнив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній, коментуючи події річної давності.

«А ви бачили цей список з підписами десяти архієреїв?», - запитав митрополит УПЦ МП Антоній.

«Про цей список десяти наших архієреїв вперше заявив патріарх Варфоломій, коли ми були на перемовинах у Стамбулі. І коли ми сказали, що не довіряємо цій інформації, нам потім відразу сказали, що насправді є вісім підписів. Просто під час розмови змінили кількість з 10 на вісім. Ми відповіли, що не знаємо серед наших архієреїв і такої кількості, які можуть бути зрадниками УПЦ, зрадниками своєї присяги», - пояснив Антоній.

Нагадаємо, двоє з архієреїв УПЦ МП минулого року публічно заявили про підтримку створення Помісної церкви України. Вони тепер є архієреями ПЦУ: Митрополити Симеон та Олександр (Драбинко). Третій – митрополит Черкаський і Канівський Софроній. В інтерв’ю «Главкому» також сам визнав, що підписав. За його ж словами, підписантом також був митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон.

15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков України. На ньому обрали очільника Помісної церкви, яким став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. 6 січня 2019 року у Константинополі він отримав Томос.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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