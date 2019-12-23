«Ми в плюсі». У Московській церкві оприлюднили свою статистику переходу парафій



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Митрополит УПЦ МП Антоній переконує, що цифра 600, яка звучить у пресі з приводу переходу парафій Московської церкви до Української православної церкви - не відповідає дійсності

Митрополит УПЦ МП Антоній переконує: до Помісної церкви добровільно перейшло лише 84 парафії

Після утворення Помісної церкви до неї з УПЦ МП добровільно здійснили перехід 84 парафії. А те, що держава і Православна церква України кажуть про понад 600 релігійних громад, це є відвертою маніпуляцією. Так в інтерв’ю «Главкому» стверджує керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

«Добровільно здійснили перехід 84 парафії. З них без настоятеля – 28, і з настоятелем храму – 56. На даний час у нас є 122 храми, що захоплені рейдерським способом. Ми не чекали, що таке може бути в демократичній державі. Мають місце таємні перереєстрації, коли сама парафія УПЦ не знає нічого, але місцеві органи влади перереєстровують парафії. І таких парафій – 220», - пояснив керуючий справами УПЦ МП.

Митрополит переконує, що цифра 600, яка звучить у пресі, не відповідає дійсності. «Є гаряча лінія в юридичному відділі нашої церкви, куди кожен день приходить інформація з місць, з усіх парафій. Я вам кажу про реальні дані, якими ми оперуємо. 220 - це незаконна перереєстрація і у нас стосовно більшості з них ідуть судові справи. Ми вважаємо, що має місце порушення і Конституції, і законодавства України», - сказав він.

Митрополит також визнав, що поки виграних справ немає, «бо це питання стало актуальним тільки у другій половині цього року». «Ці перереєстрації проводилися з ініціативи центральної державної влади», - переконує Антоній.

«У цьому році кількість наших парафій збільшилася на 246. В останні роки ми також були «в плюсі», але тоді можна було говорити про десятки, а не про сотні, тому що не реєстрували наші парафії. На те була, як нам говорили в областях, вказівка конкретно пана Андрія Юраша (директора департаменту у справах релігій, - «Главком»), робити все, аби наші парафії не реєстрували», - розказав Антоній.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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