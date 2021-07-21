Нідерланди відкриваються для українських туристів: дата і умови в'їзду

Для подорожі у Нідерланди громадянам України необхідно мати біометричний паспорт і сертифікат про ковід-вакцинацію

У сертифікаті про щеплення має бути зазначено, що мандрівник був повністю щеплений, тобто отримав дві дози вакцини

Влада Нідерландів дозволила в'їзд до країни українцям з будь-якою метою із 22 липня. Для відвідування Королівства потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нідерланди відкриваються для українців з 09: 00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС», – написав він.

Міністр додав, що країна відновлює вільне пересування цього літа.

Відзначимо, що для тимчасового в'їзду в Нідерланди громадянам України необхідно мати біометричний паспорт і сертифікат про ковід-вакцинацію. Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, негативний тест або документ про перенесену коронавірусної інфекції є обов'язковими.

Свідоцтво про відновлення після хвороби приймається тільки в тому випадку, якщо в'їжджає отримав його від компетентних органів охорони здоров'я з країни ЄС.

Нідерланди приймають підтверджуючі вакцинацію від коронавірусу документи, видані в рамках Європейського цифрового сертифіката Covid (DCC) та інших сертифікатів щеплень Covid-19 (виданих компетентними органами третьої країни). Вони повинні включати наступні дані:

повне ім'я вакцинованої особи;

цільова хвороба: SARS-CoV-2 або будь-який з його варіантів;

вакцина проти Covid-19 або профілактика, затверджена EMA або вказана в екстреному списку ВООЗ;

Назва продукту вакцини Covid-19;

власник дозволу на продаж або виробник вакцини Covid-19;

дату щеплення із зазначенням дати кожної дози;

держава-член ЄС або третя країна, в якій були зроблені щеплення;

видавець сертифіката;

текст документа повинен бути одним з наступних іноземних мов: англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською;

підпис або захисний штамп видавця свідоцтва.

У сертифікаті про щеплення має бути зазначено, що мандрівник був повністю щеплений, тобто отримав дві дози вакцини або йому зробили один укол препарату або йому потрібна третя доза.

«Сертифікати вакцинації проти Covid-19, які відповідають вищевказаним вимогам, будуть прийняті компетентними органами Нідерландів», – зазначили в МЗС України.

Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи



Краіна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа.



Всі умови в’їзду до країн світуhttps://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Також Словаччина відкрилася для вакцинованих українців.