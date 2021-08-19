Жлобство, алкоголь та матюки. Турист з'ясував, чим «гості з Росії» дратують мешканців окупованого Криму

Крім поведінки приїжджих, кримчан обурює те, що через наплив туристів влітку зростають ціни на продукти, таксі та решту послуг

Коли туристи в Криму поводяться, «як у себе вдома» – голосно матюкаються, вживають надмір алкоголю чи навіть сплять на лавочках, це дратує не тільки кримчан, а й решту відпочивальників. Про це після відвідин півострова у своєму блозі написав російський турист.

«Навряд чи комусь може сподобається, коли сусід на пляжі матюкається як швець - а виною всьому п’ять літрів пінного. Або коли такий громадянин заснув на сусідній лавці у парку і тепер хропе, як носоріг. А таких персонажів у Криму немало – хто відпочивав, той знає», – написав росіянин.

Ще одна проблема, через яку місцеві жителі відверто незадоволені напливом туристів, – це різке зростання цін на продукти, таксі та інші послуги з початком літа.

«Далеко не всі кримчани працюють у сфері туризму. Відповідно, під час туристичного сезону вони не отримують ніякого додаткового профіту, а ось їх витрати збільшуються. На ринку немає поділу на «свій/чужий» – всі купують за тими самими цінами. Особливо від цього страждають бюджетники, пенсіонери та інші категорії громадян з фіксованим доходом», – йдеться у блозі.

Зі слів працівників сфери туризму, чайові не те що рідкість, але явище нечасте. Вони зауважують, що коли російський турист відпочиває «у яких-небудь Туреччині чи Єгипті, то чайові залишає завжди», а у себе на Батьківщині «чомусь жлоб».

«Але цілком погодитися з цією претензією я не можу. По-перше, чайові – справа добровільна, а по-друге, їх залишають у випадку, коли є за що. І треба розуміти, що Криму – як курорту, ще є куди рости і розвиватися», – переконаний автор блогу.

Сміття – ще одна причина, через яку кримчани лають туристів. Кожного сезону приїжджі залишають так багато відходів, що поступово півострів починає вкриватися брудом.

«Якщо на міських пляжах хоч якось стежать за чистотою і періодично прибирають сміття, то дикі пляжі нікому не потрібні. Чому самих туристів не бентежить бруд – головна загадка», – звернув увагу росіянин.

Проте він вважає, що ситуацію все ще можна виправити.

«І якщо Ви запитаєте, до чого була ця стаття? Те відповідь проста – поки не поглянеш на себе з боку, можна не помічати проблему. А так є імовірність, що хтось побачив тут себе і захоче виправитися – від цього всім стане тільки краще», – підсумував автор блогу.

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