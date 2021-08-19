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    Жлобство, алкоголь та матюки. Турист з'ясував, чим «гості з Росії» дратують мешканців окупованого Криму

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    Кожного сезону приїжджі залишають так багато відходів, що поступово півострів починає вкриватися брудом - Жлобство, алкоголь та матюки. Турист з'ясував, чим «гості з Росії» дратують мешканців окупованого Криму
    Кожного сезону приїжджі залишають так багато відходів, що поступово півострів починає вкриватися брудом
    Фото РИА Новости

    Крім поведінки приїжджих, кримчан обурює те, що через наплив туристів влітку зростають ціни на продукти, таксі та решту послуг

    Коли туристи в Криму поводяться, «як у себе вдома» – голосно матюкаються, вживають надмір алкоголю чи навіть сплять на лавочках, це дратує не тільки кримчан, а й решту відпочивальників. Про це після відвідин півострова у своєму блозі написав російський турист.

    «Навряд чи комусь може сподобається, коли сусід на пляжі матюкається як швець - а виною всьому п’ять літрів пінного. Або коли такий громадянин заснув на сусідній лавці у парку і тепер хропе, як носоріг. А таких персонажів у Криму немало – хто відпочивав, той знає», – написав росіянин.

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    Ще одна проблема, через яку місцеві жителі відверто незадоволені напливом туристів, – це різке зростання цін на продукти, таксі та інші послуги з початком літа.

    «Далеко не всі кримчани працюють у сфері туризму. Відповідно, під час туристичного сезону вони не отримують ніякого додаткового профіту, а ось їх витрати збільшуються. На ринку немає поділу на «свій/чужий» – всі купують за тими самими цінами. Особливо від цього страждають бюджетники, пенсіонери та інші категорії громадян з фіксованим доходом», – йдеться у блозі.

    Зі слів працівників сфери туризму, чайові не те що рідкість, але явище нечасте. Вони зауважують, що коли російський турист відпочиває «у яких-небудь Туреччині чи Єгипті, то чайові залишає завжди», а у себе на Батьківщині «чомусь жлоб».

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    «Але цілком погодитися з цією претензією я не можу. По-перше, чайові – справа добровільна, а по-друге, їх залишають у випадку, коли є за що. І треба розуміти, що Криму – як курорту, ще є куди рости і розвиватися», – переконаний автор блогу.

    Сміття – ще одна причина, через яку кримчани лають туристів. Кожного сезону приїжджі залишають так багато відходів, що поступово півострів починає вкриватися брудом.

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    «Якщо на міських пляжах хоч якось стежать за чистотою і періодично прибирають сміття, то дикі пляжі нікому не потрібні. Чому самих туристів не бентежить бруд – головна загадка», – звернув увагу росіянин.

    Проте він вважає, що ситуацію все ще можна виправити.

    «І якщо Ви запитаєте, до чого була ця стаття? Те відповідь проста – поки не поглянеш на себе з боку, можна не помічати проблему. А так є імовірність, що хтось побачив тут себе і захоче виправитися – від цього всім стане тільки краще», – підсумував автор блогу.

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    Теги: Крим Росія окупанти відпочинок продукти сміття туризм послуги
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    Жлобство, алкоголь та матюки. Турист з'ясував, чим «гості з Росії» дратують мешканців окупованого Криму