  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати українські Covid-сертифікати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів щодо коронавірусу&nbsp; - Кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати українські Covid-сертифікати
    Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів щодо коронавірусу 
    Фото: thedigital.gov.ua

    Covid-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня

    Рішення Європейської комісії щодо визнання українських Covid-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС. Про це йдеться у заяві МЗС України.

    «Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС», – зазначили в міністерстві.

    Попри це, рішення Єврокомісії відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів Євросоюзу. Після цієї рекомендації окремі країни ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв.

    Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, МЗС рекомендує перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

    Зазначимо, що країни ЄС загалом дослухаються до рекомендацій Брюсселя.

    Нагадаємо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські Covid-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським.

    Covid-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

    Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

    Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення підписав президент Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

    Читайте також:

    Теги: МЗС ЄС здоров'я туризм технології щеплення вакцинація мандрівка Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати українські Covid-сертифікати