Кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати українські Covid-сертифікати

Covid-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня

Рішення Європейської комісії щодо визнання українських Covid-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС. Про це йдеться у заяві МЗС України.

«Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС», – зазначили в міністерстві.

Попри це, рішення Єврокомісії відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів Євросоюзу. Після цієї рекомендації окремі країни ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, МЗС рекомендує перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Зазначимо, що країни ЄС загалом дослухаються до рекомендацій Брюсселя.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські Covid-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським.

Covid-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).