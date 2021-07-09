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    Денісова: у політв’язня Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя

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    Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року - Денісова: у політв’язня Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя
    Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року
    Фото: Кримська солідарність

    Сервета Газієва незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області

    В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

    Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, Його незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області.

    За словами адвоката, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що політв'язень цілком здоровий та не потребує допомоги.

    «Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі. Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються!», – наголошує омбудсмен.

    Денісова закликала Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькому сприяти наданню політв'язню меддопомоги, а також вимагає госпіталізувати в стаціонар медзакладу Газієва для проведення медобстеження і подальшого лікування.

    Також омбудсмен наполягає на обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України.

    Раніше у травні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв'язня Сервета Газієва, який перебуває в СІЗО в Ростовській області – критичний.

    Як повідомляє «Кримська солідарність», Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року, після того як одночасно в мікрорайонах Кам'янка та Строганівка міста Сімферополь, в будинках кримських татар пройшли обшуки.

    Раніше Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.

    Також Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.

    Теги: кримські татари Росія здоров'я СІЗО політв’язні Людмила Денісова хвороби
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    Денісова: у політв’язня Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя