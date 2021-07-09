Денісова: у політв’язня Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя

Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року

Сервета Газієва незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, Його незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області.

За словами адвоката, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що політв'язень цілком здоровий та не потребує допомоги.

«Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі. Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються!», – наголошує омбудсмен.

Денісова закликала Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькому сприяти наданню політв'язню меддопомоги, а також вимагає госпіталізувати в стаціонар медзакладу Газієва для проведення медобстеження і подальшого лікування.

Також омбудсмен наполягає на обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України.

Раніше у травні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв'язня Сервета Газієва, який перебуває в СІЗО в Ростовській області – критичний.

Як повідомляє «Кримська солідарність», Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року, після того як одночасно в мікрорайонах Кам'янка та Строганівка міста Сімферополь, в будинках кримських татар пройшли обшуки.

Раніше Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.

Також Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.