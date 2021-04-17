Окупанти оскаржують вирок кримчанину Приходьку: хочуть подвоїти термін

Росіяни незаконно засудили Приходька на п’ять років колонії строгого режиму за нібито «зберігання вибухівки та підготовку до теракту»

Так звані прокурори вимагають Приходьку вирок, строком 11 років

Російська каральна система вирішила збільшити термін українському політв'язню Олегу Приходьку з п’яти до 11 років колонії.

Про це правозахисникам розповів адвокат Олега Приходька Сергій Легостов.

«Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази», – сказав адвокат.

Зазначимо, росіяни незаконно засудили Приходька на п’ять років колонії строгого режиму за нібито «зберігання вибухівки та підготовку до теракту». Тепер же окупаційні прокурори вимагають Приходьку вирок, строком 11 років.

За словами адвоката Легостова, захист, в свою чергу, займається підготовкою до доповнення своєї апеляційної скарги. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

На засіданні 16 грудня 2020 року в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону прокурор вже вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

На початку місяця повідомлялося, що проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус.

Джерело: Радіо Свобода