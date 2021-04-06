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    Кримчанина Приходька планують перевести в інше СІЗО – консул

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    Кримчанина Приходька планують перевести в інше СІЗО - Кримчанина Приходька планують перевести в інше СІЗО – консул
    Кримчанина Приходька планують перевести в інше СІЗО

    Олега Приходька повинні перевести в інше СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус

    Проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус.

    Про це пише «Радіо Свобода».

    Як повідомив генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічі з Приходьком, ув’язненого хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус.

    Відзначається, що переконати Приходька здати тест на коронавірус не вдалося навіть присутністю консула на цій процедурі.

    «Олега Приходька повинні перевести в інше СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус, мотивуючи це тим, що обвинувачення проти нього якраз було побудовано на незаконному взятті біоматеріалу, який обманом взяли у нього і нанесли на підкинуту вибухівку, як вважає захист», — йдеться в повідомленні.

    Олег Приходько у Ростовському суді. 3 березня 2021 року. Приходько отримав 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі.

    Теги: СІЗО Тарас Малишевський коронавірус
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