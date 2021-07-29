Росія сьогодні влаштує два судилища над кримськими політв’язнями

Кримських татар країна-окупант звинувачує в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» – міжнародної релігійно-політичної організації

Сьогодні у Ростові-на-Дону мають відбутися два судових засідання у так званій «справі Хізб ут-Тахрір». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться два судових засідання у так званій «справі Хізб ут-Тахрір», - написала Денісова.

Зокрема стосовно учасників так званої «алуштинської групи», до якої входять Ельдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Стосовно учасників «третьої бахчисарайської групи», до якої входять Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов і Рустем Сейтмеметов, очікується розгляд справи по суті.

«Кримських татар країна-окупант звинувачує в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» – міжнародної релігійно-політичної організації, визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу, у тому числі й України. РФ вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму», – зазначила уповноважена.

Вона закликала генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд.

10 червня 2019 року у тимчасово окупованому Криму в Алуштинському регіоні затримали чотирьох кримських татар - Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова (голова місцевої релігійної громади «Алушта»).

Усі четверо обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії з 2003 року. Халілову закидають частину 2 статті 205.5 КК РФ («Участь в діяльності терористичної організації»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

11 березня 2020 року в Бахчисараї пройшли обшуки у кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових, їхнього дядька Рустема Сейтмеметова. Також обшук було проведено в будинку ексактивіста «Кримської солідарності» Сейтумера Сейтумерова, який кілька років тому вимушено залишив Крим.

Наразі у «третій Бахчисарайській справі» проходять чотири кримських татарина. Рустем Сейтмеметов, брати Осман та Сейтумер Сейтумерови до 19 листопада 2020 року перебували у слідчому ізоляторі Сімферополя, потім були етаповані в СІЗО в Ростові-на-Дону. Четвертий фігурант справи - Амет Сулейманов утримується під домашнім арештом у Бахчисараї. У 2007 році після обстеження у стаціонарі Бахчисарая йому був поставлений діагноз: артеріальна недостатність і мітральна недостатність, у зв'язку з чим медиками була дана рекомендація про заміну серцевого клапана. Він щорічно проходив курс терапії і лікування в лікарні імені Семашка міста Сімферополя у відділенні ревматології.

Фігурантам «справи» інкримінується членство в організації Хізб ут-Тахрір.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій. Матеріали справи містять аудіозаписи з дискусіями на релігійні і політичні теми в мечетях Бахчисарая.

Джерело: Укрінформ