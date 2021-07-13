«Політ нормальний». Олег Сенцов святкує день народження (фото)

Допис Олега Сенцова рясніє щирими привітаннями від друзів, колег, рідних та пересічних українців

Сьогодні , 13 липня, святкує день народження український кінорежисер і політв’язень Олег Сенцов, якому виповнилось 45.

«45 – політ нормальний! Дякую усім, хто був та є поруч. Вибачте ті, кого розчарував. Обіймаю усіх! Живіть своє найкраще життя, друзі!» – лаконічно написав іменинник на своїй сторінці у Facebook.

Допис Олега Сенцова рясніє щирими привітаннями від друзів, колег, рідних та пересічних українців, які побажали кінорежисерові багато цікавих літ життя, сил, творчої наснаги та нових фільмів.

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов 11 травня 2014 року був викрадений у Криму силовиками РФ. Його звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів на півострові.

У серпні 2015 року кримчанина засудили до двадцяти років суворого режиму. Свою провину Олег Сенцов не визнав і неодноразово заявляв про застосовування до нього тортур. Справа Сенцова викликала широкий міжнародний резонанс. Підтримали режисера політики і діячі культури.

Сенцов відбував покарання в одній з колоній суворого режиму в Росії. У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування. 29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що Олег Сенцов етапований до Москви.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

Нагадаємо, що Олег Сенцов написав листа підтримки кримському журналісту Владиславу Єсипенку. За його словами, в Україні не забувають про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія.

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