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    В окупованому Донецьку продають приміщення легендарної книгарні

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    На забитій книжковій крамниці красується напис із триколором - В окупованому Донецьку продають приміщення легендарної книгарні
    На забитій книжковій крамниці красується напис із триколором
    фото: Денис Казанський/Facebok

    Вартість приміщення у центрі міста, що колись було одним з найзаможніших в Україні, співставна із ціною квартири в українському райцентрі

    В окупованому Російською Федерацією Донецьку виставили на продаж легендарну книгарню «Класика», розташовану у центрі міста по вул. Університетській. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст та телеведучий, колишній мешканець Донецька Денис Казанський.

    «Зараз магазин стоїть занедбаний (у «народній республіці» книги більше не потрібні), а на його забитій вітрині символічно красується наскальний живопис із російським триколором», – зазначив автор допису.

    Казанський також звернув увагу на те, що продати приміщення планують за $28 тис. (близько 735 тис. грн за поточним курсом), що приблизно дорівнює вартості квартири в українському райцентрі.

    Журналіст нарікає, що колись таке приміщення у центрі міста коштувало сотні тисяч доларів, тепер знецінилося щонайменше вдесятеро.

    «Гарний маркер. Можна скільки завгодно надриватися, розповідаючи про російський світ, про фашистів, українське ярмо. Але є економіка, і вона неупереджена. Результат приходу російського світу на Донбас – тотальний розвал та зубожіння», – підсумував Денис Казанський.

    Нагадаємо, в Україні ціни на нерухомість невпинно зростають, нещодавно «Главком» пояснював, чому це відбувається.

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    Теги: економіка нерухомість Донецьк журналіст магазин
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    В окупованому Донецьку продають приміщення легендарної книгарні