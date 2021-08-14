Стало відомо, через що в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість

«Ще трохи і забудовники не зможуть спрогнозувати вартість квадратних метрів на момент завершення будівництва» - фахівець з нерухомості

Подорожчає житло не лише при купівлі, наймати квартиру теж стане дорожче

Невпинне зростання цін на рухомість в Україні спричинене апетитами "Укрзалізниці", яка хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення. І ланцюгова реакція через дії монополіста зачепить далеко не тільки сферу будівництва. Про це повідомляє "Сьогодні".

Олександр Руданов, який очолює всеукраїнську спілку фахівців з нерухомості, каже – ціни сказилися. Ще трохи і забудовники не зможуть спрогнозувати вартість квадратних метрів на момент завершення будівництва.

"За перше півріччя 2021 року собівартість будівництва житла вже зросла, це за даними Держстату, зросла загалом на 13%", – каже фахівець.

І це лише початок. 12 мільярдів гривень додаткового заробітку на вантажних перевезеннях, які запланувала собі "Укрзалізниця", неминуче вплинуть мало не на всі сфери економіки. І будівництво та ринок нерухомості – чи не перші під найболючішим ударом.

"Дуже багато суміжних ринків працюють на ринок нерухомості. Це виробники будматеріалів, це метал, це енергоносії. Зрозуміло – це все впливає зі знаком плюс на вартість одного квадратного метра", – каже Руданов.

Що ще дорожчатиме

Щойно залізничники сказали про подорожчання, із заявою виступили виробники цементу.

"За попередніми розрахунками, таке підвищення тарифів впливатиме як на собівартість цементу, так і на кінцевий продукт для споживача приблизно на п’ять-вісім відсотків", – пояснила Людмила Кріпка, виконавча директорка асоціації виробників цементу України.

Одностайні й виробники сталі та енергетики.

"Вугілля, руда – ставки зростають на тридцять відсотків. Зростання собівартості перевезення вантажів буде відображене у кінцевій продукції. Це 40-50 гривень на тонну перевезеного вугілля, це близько трьох відсотків зростання собівартості електроенергії на виході з теплової станції", – каже президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Прогнози не тішать

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян певен, що "Укрзалізниця знову хоче підмінити справді необхідну реформу додатковими прибутками, які витягне з усієї промисловості. Тож і товари всі подорожчають для нас з вами.

"Зараз ми маємо катастрофу. Тому зараз говорити про підвищення тарифів без того, що проведена реформа "Укрзалізниці" – не варто. Постійно наголошую: спершу наведіть лад. Покажіть, що є адекватні люди, які здатні керувати компанією", – переконаний колишній міністр.

А голова правління всеукраїнського об’єднання рієлтор Олександр Руданов попереджає: якщо не спинити здорожчання будматеріалів, у нас знову з‘являться довгобуди.

"Якщо тенденція збережеться щодо зростання цін на будматеріали, зростання цін на енергоносії, то будувати, завершувати будівництво буде просто нерентабельно. Ми побачимо наростання обсягів тих об'єктів, які не здані в експлуатацію, які мають статус довгобудів", – переконаний він.

До того ж на думку фахівців, подорожчає житло не лише при купівлі, наймати квартиру теж, найімовірніше, стане дорожче.

Нагадаємо, в Україні підвищили тарифи на залізничні перевезення.

Раніше Міненергетики зазначило, що підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею матиме негативний вплив на діяльність підприємств вугільної та енергетичної галузей України, адже виросте вартість транспортування палива для потреб підприємств енергетичної генерації, які на цей момент перебувають у кризовому стані.