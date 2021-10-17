Податок на нерухомість значно зросте: коли і кому доведеться більше платити

Податок збільшать на 20%

В Україні від наступного року податок на нерухомість збільшиться на 20%. Про це розповіли у «Сніданку з 1+1».

В уряді роз’яснили, що це станеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати, до якого прив’язаний податок. В 2021 році його розраховували із зарплати у 4 723 гривні. Утім, від 2022-го – за основу візьмуть шість тисяч гривень.

Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен надлишковий квадратний метр.

Від наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів будуть сплачувати понад 90 гривень за кожен зайвий.

Нагадаємо, собівартість квадратного житла в Києві дуже висока. Зокрема, квадрат житла, що зводить компанія KAN Development, становить понад $1,1 тис.

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