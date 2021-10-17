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    Податок на нерухомість значно зросте: коли і кому доведеться більше платити

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    Це станеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати - Податок на нерухомість значно зросте: коли і кому доведеться більше платити
    Це станеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати
    Фото з відкритих джерел

    Податок збільшать на 20%

    В Україні від наступного року податок на нерухомість збільшиться на 20%. Про це розповіли у «Сніданку з 1+1».

    В уряді роз’яснили, що це станеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати, до якого прив’язаний податок. В 2021 році його розраховували із зарплати у 4 723 гривні. Утім, від 2022-го – за основу візьмуть шість тисяч гривень.

    Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен надлишковий квадратний метр.

    Від наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів будуть сплачувати понад 90 гривень за кожен зайвий.

    Нагадаємо, собівартість квадратного житла в Києві дуже висока. Зокрема, квадрат житла, що зводить компанія KAN Development, становить понад $1,1 тис.

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    Теги: податки нерухомість
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    Податок на нерухомість значно зросте: коли і кому доведеться більше платити