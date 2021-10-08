У Зеленського та його оточення не було легальних доходів, щоб купити нерухомість в Лондоні – розслідування

Постер фільму «Офшор 95» з натяком на роль народного президента, яку в серіалі «Слуга народу» зіграв Володимир Зеленський

Журналісти з’ясували, що компанії, пов’язані із Зеленським, у 2010-х роках купляли дорогу нерухомість, хоча практично не мали доходів

За час роботи з каналом олігарха Ігоря Коломойського у фірм оточення Зеленського з’явилася коштовна нерухомість у центрі Лондона, хоча офіційно у ці роки компанії приносили мінімальні доходи або взагалі були збитковими. Про це повідомили журналісти «Слідства.Інфо».

Документи із наймасштабнішого витоку Pandora Papers дозволили встановити, що компанії «кварталівців» мають у власності три квартири у центрі столиці Великобританії. Йдеться про фірми першого помічника президента Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, та співвласника «Кварталу 95» Андрія Яковлєва.

Коштовна нерухомість обійшлася колишнім партнерам президента у $7,5 млн. При цьому у 2012 році компанії «Кварталу 95» не мали великих прибутків, тому і податків за той рік сплатили усього $43 тис.

У 2013–2015 роках компанії Зеленського взагалі були збитковими, і з кожним роком сума їх збитків зростала. Тому більшість компаній групи Зеленського та партнерів у цей час або не сплачували податок на прибуток взагалі, або сплачували мінімальні суми. Таким чином, «Квартал» у ці роки витрачав більше, ніж заробляв.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

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