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    Чергова малолітня «блогерка» показала свою ненависть до української мови (відео)

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    &laquo;Не можу ламати собі мозок невідомими мені словами&raquo; &ndash; Maidie - Чергова малолітня «блогерка» показала свою ненависть до української мови (відео)

    «Не можу ламати собі мозок невідомими мені словами» – Maidie

    Скріншот з відео

    Російськомовні книги малолітня «блогерка» читає з радістю

    У ТікТок школярка під прізвиськом Maidie заявила, що терпіти не може читати книги українською мовою, оскільки вони «ламають їй мозок».

    Відео вона опублікувала у соцмережі.

    Окрім того, російськомовні книги вона читає з радістю.

    Зокрема, мова йде саме про староукраїнську мову. Якимось чином саме на цьому діалекті викладені підручники, за якими блогерка готується до здачі ЗНО.

    «Я не розумію староукраїнською і не можу ламати собі мозок невідомими мені словами, але мені треба їх читати хоча б заради ЗНО», – пише дівчина.

    @maidiee

    клянусь, я обожаю читать, но только не на этом языке

    running away is easy - Khalil DaTerra

    У коментарях прихильник української мови невтішно відгукнулися про «блогерку».

    Також хтось із користувачів порекомендував дівчині прочитати твір скорочено. Однак, вона відповіла, що на ЗНО його треба знати повністю, тому так не можна.

    Аудиторія блогерки пояснила їй, що староукраїнською мовою писали літописи, але не «Енеїду» та діалектизми не є ознакою цієї мови.

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    Нагадаємо, студентка ХНПУ імені Сковороди Маргарита заявила, що влада «утискає її права», бо вона має писати курсову українською мовою. Маргарита Миколаївна під ніком rrito.burrito оприлюднила розповідь в Інстаграмі про свою огиду до української.

    До слова, блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Дівчині 15 років.

    Як вже повідомлялося, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

    Теги: книги мова TikTok
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    Чергова малолітня «блогерка» показала свою ненависть до української мови (відео)