Канал «1+1» повернув трансляцію «кварталівського» серіалу «Свати» російською

Телеканал олігарха Ігоря Коломойського повернув в ефір серіал «Свати» з російською озвучкою

З 19 липня телеканал «1+1» розпочав транслювати серіал «Свати»в українському дубляжі, але 22 липня передумав

Телеканал «1+1» олігарха Ігоря Коломойського повернув в ефір серіал студії «Квартал-95» з російською озвучкою. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Кілька днів тому «Свати» перейшли на українську, але вже 22 липня серіал показали російською з українськими титрами.

У мережі вже обурилися рішення «плюсів» та вимагають Нацраду з питань телебачення та радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Варто зазначити, що з 19 липня телеканал «1+1» розпочав транслювати серіал «Свати»в українському дубляжі. Користувачі соцмереж ділилися фрагментами серіалу:

Як повідомлялося, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, що ображала у соцмережах українську мову.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.