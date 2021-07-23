Канал «1+1» побачив «розкол суспільства» та відмовився дублювати фільми українською

«Плюси» показали серіал «Свати» в українському дубляжі, але вже за кілька днів знову повернули серіалу російське звучання

Телеканал Коломойського не буде дублювати російськомовні фільми та серіали українською мовою

Медіагрупа «1+1» транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення канал олігарха Ігоря Коломойського прийняв після критики українського дубляжу серіалу «Свати», повідомляє «Детектор Медіа».

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у «1+1 медіа», виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про кінематографію», «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. «1+1 медіа» виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим», – заявили в медіагрупі.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у «1+1 медіа» нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал «Моя улюблена Страшко», а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію «Дивись українською».

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Як повідомлялося, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, що ображала у соцмережах українську мову.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.