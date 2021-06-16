Новий скандал. Студентка з Харкова обматюкала українську мову (відео 18+)

Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви

Маргарита Миколаївна під ніком rrito.burrito оприлюднила розповідь в Інстаграмі про свою огиду до української

Студентка ХНПУ імені Сковороди Маргарита заявила, що влада «утискає її права», бо вона має писати курсову українською мовою. Про це вона сказала в Instagram.

«Пишу курсову роботу на єб*ній українській мові й ось розумію, що українська влада, вона мене утискає, утискає мої права!» – сказала вона.

Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви, водночас бажаючи переписати курсову роботу навіть англійською, аби не українською.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Дівчина не розуміє, чому вона не може писати роботу російською.

«Значить, я не можу писати свою наукову роботу, у якій мої висновки, мої висновки, у якій я описую, як я проводила цю роботу, так. Чому я не можу написати її російською мовою? Матеріали, так, я брала для цієї роботи, взагалі на англійській мові були, я їх перекладала. І зараз я маю писати українською... Типу подобається українська мова, – перекладайте, будь ласка», – сказала вона.

Нагадаємо, блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Дівчині 15 років.

Раніше в українському футболі спалахнув гучний мовний скандал, коли суддя показав жовту картку тренеру, що попрохав його спілкуватися українською.

Як вже повідомлялося, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.