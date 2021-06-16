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    Новий скандал. Студентка з Харкова обматюкала українську мову (відео 18+)

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    Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви - Новий скандал. Студентка з Харкова обматюкала українську мову (відео 18+)
    Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви
    Скріншот фото: відео Мова на часі

    Маргарита Миколаївна під ніком rrito.burrito оприлюднила розповідь в Інстаграмі про свою огиду до української

    Студентка ХНПУ імені Сковороди Маргарита заявила, що влада «утискає її права», бо вона має писати курсову українською мовою. Про це вона сказала в Instagram.

    «Пишу курсову роботу на єб*ній українській мові й ось розумію, що українська влада, вона мене утискає, утискає мої права!» – сказала вона.

    Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви, водночас бажаючи переписати курсову роботу навіть англійською, аби не українською.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

    Дівчина не розуміє, чому вона не може писати роботу російською.

    «Значить, я не можу писати свою наукову роботу, у якій мої висновки, мої висновки, у якій я описую, як я проводила цю роботу, так. Чому я не можу написати її російською мовою? Матеріали, так, я брала для цієї роботи, взагалі на англійській мові були, я їх перекладала. І зараз я маю писати українською... Типу подобається українська мова, – перекладайте, будь ласка», – сказала вона.

    Нагадаємо, блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Дівчині 15 років.

    Раніше в українському футболі спалахнув гучний мовний скандал, коли суддя показав жовту картку тренеру, що попрохав його спілкуватися українською.

    Як вже повідомлялося, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

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    Теги: Харків мова скандал українська мова Instagram
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    Новий скандал. Студентка з Харкова обматюкала українську мову (відео 18+)