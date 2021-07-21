Скандальну викладачку Більченко звільнили з університету Драгоманова

Згідно з рішенням, посада, яку обіймала викладачка, підлягає скороченню

Вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко. Про таке рішенні Вченої ради НПУ повідомила сама Більченко на сторінці у Facebook.

Згідно з рішенням, посада, яку обіймала викладачка, підлягає скороченню. При цьому їй запропонували якусь з інших вакантних посад. Сама ж жінка у соцмережі заявила, що її звільнили.

Більченко стверджує, що відтоді, як її усунули від викладання, у виші «не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний проступок». І ще раз підкреслила, що «ні про що не шкодує», зокрема про співпрацю з «російськими колегами».

На початку лютого Більченко відсторонили від занять, а в університеті створили робочу групу, яка повинна була вивчити висловлювання професорки у соцмережах.

Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.