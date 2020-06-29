Червень в Україні завершиться грозами і градом



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Україну накриє атмосферний фронт

У вівторок, 30 червня, до України завітає атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи. Цей фронт зараз витягнувся від Скандинавії через Польщу, Чехію, Німеччину аж до Швейцарії.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Найближчої ночі грозові дощі, подекуди сильні зливи, шквали та локальний град пройдуть - увага! - у західних областях України. Вдень 30 червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами та супутними посиленими явищами - зливи, шквали і град - очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Ще завтра підливатиме та погримлюватиме в Криму. Окремі локальні дощі ймовірні у денні години на Луганщині та в Приазов’ї», - написала вона.

Температура повітря 30 червня протягом дня підніметься до +26+32 градусів.

«На Заході, який вдень вже опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, буде свіжіше, +23+27 градусів», - додала Діденко.

За її прогнозом, у Києві у вівторок у денні години «передбачається дощ з грозою, в окремих районах може сильно линути, при грозі - рвонути вітер і навіть стукнути градом».

Нагадаємо, сьогодні в частині областей України очікується погіршення погодних умов, натомість повітря прогріється до 34°.