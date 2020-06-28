Прогноз погоди на понеділок та вівторок: будуть грози, але не скрізь



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29-го червня знову на Заході України побільшає дощів

У більшості областей буде спекотно

Завтра, 29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині. Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці.

Карта погоди

Ввечері 29-го червня знову на Заході України побільшає дощів.

Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26+32 градуси.

У Києві 29-го червня буде сухо та спекотно. У вівторок вже знадобляться парасолі - у Києві очікується дощ, гроза.

30-го червня через Україну пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України. Вдень смуга грозових дощів витягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину до Одещини. І ще в Криму періодично поллє.





Карта погоди

Дощі на початку тижня трохи зіб‘ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж буде домінувати впродовж найближчого часу.

Синоптик попередила, що сьогодні в Києві після обіду – дощ, гроза.

Нагадаємо, погода в Україні 28 червня, в неділю, буде спекотною і з грозами, які принесуть шквали, зливи і град.