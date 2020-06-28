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    Суспільство

    Прогноз погоди на понеділок та вівторок: будуть грози, але не скрізь

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    <p>29-го червня знову на Заході України побільшає дощів</p> - Прогноз погоди на понеділок та вівторок: будуть грози, але не скрізь

    29-го червня знову на Заході України побільшає дощів

    У більшості областей буде спекотно

    Завтра, 29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині. Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

    Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці.

    Карта погоди
    Карта погоди

    Ввечері 29-го червня знову на Заході України побільшає дощів.

    Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26+32 градуси.

    У Києві 29-го червня буде сухо та спекотно. У вівторок вже знадобляться парасолі - у Києві очікується дощ, гроза.

    30-го червня через Україну пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України. Вдень смуга грозових дощів витягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину до Одещини. І ще в Криму періодично поллє.

     


    Карта погоди

    Карта погоди

    Дощі на початку тижня трохи зіб‘ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж буде домінувати впродовж найближчого часу.

    Синоптик попередила, що сьогодні в Києві після обіду – дощ, гроза.

    Нагадаємо, погода в Україні 28 червня, в неділю, буде спекотною і з грозами, які принесуть шквали, зливи і град.

     

    прогноз погоди Україна дощ Наталка Діденко
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