Дощі з грозами та сильна спека: прогноз погоди в Україні на понеділок



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Сьогодні в Україні очікуються грози, але не скрізь

У Києві 29 червня без опадів, температура вдень 27-29°

У понеділок, 29 червня, в частині областей України очікується погіршення погодних умов, натомість повітря прогріється до 34°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«29 червня мінлива хмарність. На Лівобережжі, вдень і в західних областях короткочасні дощі, грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-23°, вдень 25-30°, у південній частині до 34°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Зазначимо, що у ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня.