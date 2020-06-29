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    Події в Україні

    Дощі з грозами та сильна спека: прогноз погоди в Україні на понеділок

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    <p>Сьогодні в Україні очікуються грози, але не скрізь</p> - Дощі з грозами та сильна спека: прогноз погоди в Україні на понеділок

    Сьогодні в Україні очікуються грози, але не скрізь

    У Києві 29 червня без опадів, температура вдень 27-29°

    У понеділок, 29 червня, в частині областей України очікується погіршення погодних умов, натомість повітря прогріється до 34°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «29 червня мінлива хмарність. На Лівобережжі, вдень і в західних областях короткочасні дощі, грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-23°, вдень 25-30°, у південній частині до 34°», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

    Зазначимо, що у ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня.

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