У ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня



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29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град

Завтра очікуються грози, град та шквали

Держслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила на 29 червня штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.

Зокрема рятувальники попереджають, що завтра очікуються грози, град та шквали.

«29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Раніше ДСНС попередила про підйом рівнів води у нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 метра 28-30 червня.

«При цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», — йдеться у повідомленні.