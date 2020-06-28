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    У ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня

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    29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град - У ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня
    29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град

    Завтра очікуються грози, град та шквали

    Держслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила на 29 червня штормове попередження.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.

    Зокрема рятувальники попереджають, що завтра очікуються грози, град та шквали.

    «29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

    Раніше ДСНС попередила про підйом рівнів води у нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 метра 28-30 червня.

    «При цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», — йдеться у повідомленні.

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