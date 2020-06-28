У ДСНС оголосили штормове попередження на 29 червня
Завтра очікуються грози, град та шквали
Держслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила на 29 червня штормове попередження.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на прогноз погоди від Укргідрометцентру.
Зокрема рятувальники попереджають, що завтра очікуються грози, град та шквали.
«29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.
Раніше ДСНС попередила про підйом рівнів води у нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 метра 28-30 червня.
«При цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», — йдеться у повідомленні.