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Церковний календар на червень 2023 року: православні свята на перший місяць літа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Церковний календар на червень 2023 року: православні свята на перший місяць літа
Церковний календар на черень 2023 року
фото з відкритих джерел

Перший місяць літа запам'ятається вірянам чотирма великими церковними святами

Крім Трійці (або Зелених свят, як її називають у народі) у червні 2023 року віряни зможуть насолодитися ще рядом свят. 3 червня вшановуватимуть рівноапостольних Костянтина й Олени, які робили великий внесок у поширення християнства. 5 червня відбудеться свято сходження Святого Духа на церкву, яке також відоме як Троїцький тиждень. Це особливий час духовного зміцнення і єднання з Богом. А 12 червня розпочнеться Петрів пост, який передує святкуванню Святого Петра і Павла.

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Трійця 2023 – дата і історія

Дата Трійця змінюється щороку і залежить від Великодня - у 2023-му році віряни зустрічатимуть його 16 квітня. День зішестя Святого Духа відзначається через 50 днів. Таким чином, у 2023 році православна Трійця настане 4 червня. А католицька Трійця 2023 року настане 28 травня.

Відповідно до Євангелія, свято з'явилося завдяки святим апостолам - учням Ісуса Христа. На 50 день після Великодня вони зібралися в Єрусалимі, як наказав їм за життя Ісус. Там на апостолів зійшов Святий Дух. Після Трійці апостоли здобули дар зцілення і пророцтва, а також заговорили різними мовами. Ці знання дав їм Бог, щоб його учні могли проповідувати Боже Слово у всьому світі.

Чи перенесуть дату Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Трійця 2023 - одне з головних православних свят, присвячене триєдності Бога. Згідно з Біблією, Ісус Христос віщував, що на Землю зійде Святий Дух. Ця подія довела існування трьох іпостасей єдиного Бога - Батька, Сина та Святого Духа.

Дата Трійці щороку змінюється та залежить від дати Великодня. В Україні Трійця має давні традиції, пов'язані із зеленню та плетінням вінків. 

В Україні вже давно активно обговорюється можливість переходу на новий календар. Якщо його змінять, всі церковні свята змістяться на 13 днів назад. Окрім Великодня і тих, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.

Церковний календар на червень 2023 року

Які будуть церковні свята в червні 2023 року – можна дізнатися з календаря:

Дата

Православне свято

1 червня

День пам'яті священномученика Патрикія

2 червня

День пам'яті мученика Талалея

3 червня

День рівноапостольних Костянтина й Олени

4 червня

День Святої Трійці або Зелені свята

5 червня

День сходження Святого Духа

6 червня

День пам'яті преподобного Микити Стовпника

7 червня

Третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя

8 червня

День пам'яті апостола від 70-ти Карпа

9 червня

День пам'яті єпископа Терапонта

10 червня

День пам'яті преподобного єпископа Микити

11 червня

День пам'яті преподобномучениці Теодосії

12 червня

День пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, початок Петрового посту

13 червня

День пам'яті апостола Єрмія

14 червня

День пам'яті мученика Юстина

15 червня

День пам'яті преподобної Євхаристії

16 червня

День пам'яті святого мученика Лукиліяна

17 червня

День пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана

18 червня

День пам'яті мученика Косми

19 червня

День пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона

20 червня

День пам'яті священномученика Тедота

21 червня

Перенесення мощей Теодора Стратилата

22 червня

День пам'яті архієпископа Кирила

23 червня

День пам'яті священномученика Тимотея

24 червня

День пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави
25 червня День пам'яті преподобного Онуфрія

26 червня

День пам'яті мучениці Акилини

27 червня

День пам'яті блаженного священномученика Методія

28 червня

День пам'яті пророка Амоса

29 червня

День пам'яті єпископа Тихона

30 червня

День пам'яті Мануїла та інших мучеників
Теги: свята Трійця релігія

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