Церковний календар на червень 2023 року: православні свята на перший місяць літа

Перший місяць літа запам'ятається вірянам чотирма великими церковними святами

Крім Трійці (або Зелених свят, як її називають у народі) у червні 2023 року віряни зможуть насолодитися ще рядом свят. 3 червня вшановуватимуть рівноапостольних Костянтина й Олени, які робили великий внесок у поширення християнства. 5 червня відбудеться свято сходження Святого Духа на церкву, яке також відоме як Троїцький тиждень. Це особливий час духовного зміцнення і єднання з Богом. А 12 червня розпочнеться Петрів пост, який передує святкуванню Святого Петра і Павла.

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Трійця 2023 – дата і історія

Дата Трійця змінюється щороку і залежить від Великодня - у 2023-му році віряни зустрічатимуть його 16 квітня. День зішестя Святого Духа відзначається через 50 днів. Таким чином, у 2023 році православна Трійця настане 4 червня. А католицька Трійця 2023 року настане 28 травня.

Відповідно до Євангелія, свято з'явилося завдяки святим апостолам - учням Ісуса Христа. На 50 день після Великодня вони зібралися в Єрусалимі, як наказав їм за життя Ісус. Там на апостолів зійшов Святий Дух. Після Трійці апостоли здобули дар зцілення і пророцтва, а також заговорили різними мовами. Ці знання дав їм Бог, щоб його учні могли проповідувати Боже Слово у всьому світі.

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Чи перенесуть дату Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Трійця 2023 - одне з головних православних свят, присвячене триєдності Бога. Згідно з Біблією, Ісус Христос віщував, що на Землю зійде Святий Дух. Ця подія довела існування трьох іпостасей єдиного Бога - Батька, Сина та Святого Духа.

Дата Трійці щороку змінюється та залежить від дати Великодня. В Україні Трійця має давні традиції, пов'язані із зеленню та плетінням вінків.

В Україні вже давно активно обговорюється можливість переходу на новий календар. Якщо його змінять, всі церковні свята змістяться на 13 днів назад. Окрім Великодня і тих, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.

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Церковний календар на червень 2023 року

Які будуть церковні свята в червні 2023 року – можна дізнатися з календаря: