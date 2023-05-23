Церковний календар на червень 2023 року: православні свята на перший місяць літа
Перший місяць літа запам'ятається вірянам чотирма великими церковними святами
Крім Трійці (або Зелених свят, як її називають у народі) у червні 2023 року віряни зможуть насолодитися ще рядом свят. 3 червня вшановуватимуть рівноапостольних Костянтина й Олени, які робили великий внесок у поширення християнства. 5 червня відбудеться свято сходження Святого Духа на церкву, яке також відоме як Троїцький тиждень. Це особливий час духовного зміцнення і єднання з Богом. А 12 червня розпочнеться Петрів пост, який передує святкуванню Святого Петра і Павла.
Трійця 2023 – дата і історія
Дата Трійця змінюється щороку і залежить від Великодня - у 2023-му році віряни зустрічатимуть його 16 квітня. День зішестя Святого Духа відзначається через 50 днів. Таким чином, у 2023 році православна Трійця настане 4 червня. А католицька Трійця 2023 року настане 28 травня.
Відповідно до Євангелія, свято з'явилося завдяки святим апостолам - учням Ісуса Христа. На 50 день після Великодня вони зібралися в Єрусалимі, як наказав їм за життя Ісус. Там на апостолів зійшов Святий Дух. Після Трійці апостоли здобули дар зцілення і пророцтва, а також заговорили різними мовами. Ці знання дав їм Бог, щоб його учні могли проповідувати Боже Слово у всьому світі.
Чи перенесуть дату Трійці, якщо Україна перейде на новий календар
Трійця 2023 - одне з головних православних свят, присвячене триєдності Бога. Згідно з Біблією, Ісус Христос віщував, що на Землю зійде Святий Дух. Ця подія довела існування трьох іпостасей єдиного Бога - Батька, Сина та Святого Духа.
Дата Трійці щороку змінюється та залежить від дати Великодня. В Україні Трійця має давні традиції, пов'язані із зеленню та плетінням вінків.
В Україні вже давно активно обговорюється можливість переходу на новий календар. Якщо його змінять, всі церковні свята змістяться на 13 днів назад. Окрім Великодня і тих, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).
Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.
Церковний календар на червень 2023 року
Які будуть церковні свята в червні 2023 року – можна дізнатися з календаря:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 червня
|
День пам'яті священномученика Патрикія
|
2 червня
|
День пам'яті мученика Талалея
|
3 червня
|
День рівноапостольних Костянтина й Олени
|
4 червня
|
День Святої Трійці або Зелені свята
|
5 червня
|
День сходження Святого Духа
|
6 червня
|
День пам'яті преподобного Микити Стовпника
|
7 червня
|
Третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя
|
8 червня
|
День пам'яті апостола від 70-ти Карпа
|
9 червня
|
День пам'яті єпископа Терапонта
|
10 червня
|
День пам'яті преподобного єпископа Микити
|
11 червня
|
День пам'яті преподобномучениці Теодосії
|
12 червня
|
День пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, початок Петрового посту
|
13 червня
|
День пам'яті апостола Єрмія
|
14 червня
|
День пам'яті мученика Юстина
|
15 червня
|
День пам'яті преподобної Євхаристії
|
16 червня
|
День пам'яті святого мученика Лукиліяна
|
17 червня
|
День пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана
|
18 червня
|
День пам'яті мученика Косми
|
19 червня
|
День пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона
|
20 червня
|
День пам'яті священномученика Тедота
|
21 червня
|
Перенесення мощей Теодора Стратилата
|
22 червня
|
День пам'яті архієпископа Кирила
|
23 червня
|
День пам'яті священномученика Тимотея
|
24 червня
|
День пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави
|25 червня
|День пам'яті преподобного Онуфрія
|
26 червня
|
День пам'яті мучениці Акилини
|
27 червня
|
День пам'яті блаженного священномученика Методія
|
28 червня
|
День пам'яті пророка Амоса
|
29 червня
|
День пам'яті єпископа Тихона
|
30 червня
|
День пам'яті Мануїла та інших мучеників
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