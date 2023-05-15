Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву

В Україні триває 445-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У квітні 2022 року Верховна Рада проголосувала за документ, згідно з яким Україна готова платити $1 млн за ворожий бойовий літак або корабель

Командування сил логістики Збройних сил України відмовилося оприлюднювати дані про перелік та кількість бойової техніки, яку добровільно і за винагороду здали російські солдати. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив заступник командувача сил логістики полковник Сергій Артамощенко.

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«Запитувана інформація відноситься до публічної інформації з обмеженим доступом, а саме до службової інформації у сфері оборони України», – пояснив військовий.

На думку заступника командувача сил логістики ЗСУ, ця інформація «може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та репутації або правам інших людей».

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Дані про ворожу військову техніку, передану Україні за винагороду, під сімома замками

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Нагадаємо, що у вересні 2022 року на запит «Главкома» Міноборони вказало на бюрократичні перепони ухваленого парламентом документу щодо виплати винагороди окупантам.

У березні 2022 року тодішній радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду $10 тис.

Як відомо, депутати Верховної Ради 1 квітня 2022 року ухвалили за основу та в цілому законопроєкт про винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку російських окупантів.

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Цей закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Окрім того, на думку депутатів, грошова винагорода має стати для військових РФ стимулом для припинення воєнних дій. Крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передавання, безпечне перебування на території України, сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну.

Додамо, що в Україні триває 445-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.