Головна Країна Політика
search button user button menu button

Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву
В Україні триває 445-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
фото з відкритих джерел

У квітні 2022 року Верховна Рада проголосувала за документ, згідно з яким Україна готова платити $1 млн за ворожий бойовий літак або корабель

Командування сил логістики Збройних сил України відмовилося оприлюднювати дані про перелік та кількість бойової техніки, яку добровільно і за винагороду здали російські солдати. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив заступник командувача сил логістики полковник Сергій Артамощенко.

«Запитувана інформація відноситься до публічної інформації з обмеженим доступом, а саме до службової інформації у сфері оборони України», – пояснив військовий.

На думку заступника командувача сил логістики ЗСУ, ця інформація «може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та репутації або правам інших людей».

Дані про ворожу військову техніку, передану Україні за винагороду, під сімома замками

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на запит «Главкома» Міноборони вказало на бюрократичні перепони ухваленого парламентом документу щодо виплати винагороди окупантам.

У березні 2022 року тодішній  радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду $10 тис.

Як відомо, депутати Верховної Ради 1 квітня 2022 року ухвалили за основу та в цілому законопроєкт про винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку російських окупантів.

Цей закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Окрім того, на думку депутатів, грошова винагорода має стати для військових РФ стимулом для припинення воєнних дій. Крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передавання, безпечне перебування на території України, сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну.

Додамо, що в Україні триває 445-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Міноборони війна гроші Україна #stoprussia

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка потребує значних фінансів
Чи має Україна право на списання державного боргу
27 квiтня, 17:55
У Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому
У Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому
25 квiтня, 21:03
Україні дуже вигідно експортувати електроенергію до Європи, бо гуртові ціни на ринку України коливаються в межах 80 €/МВт-год
Через дії Міненерго та НКРЕКП Україна втрачає валютну виручку з експорту електроенергії – нардеп
21 квiтня, 15:54
Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України
Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів
14 квiтня, 11:58
ЗСУ роблять усе задля завдавання максимальної шкоди російським загарбникам
Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
20 квiтня, 15:19
Окупанти направили на місце вибуху всі екстрені служби
У Мелітополі ранкова «бавовна»: в окупантів переполох
22 квiтня, 09:16
у Бундестазі схвалили закупівлю для армії 50 БМП Puma, з якими були проблеми на навчаннях
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
11 травня, 04:05
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
3 травня, 15:37
У 2022 році Україна отримала понад 495 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту
Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
8 травня, 21:57

Політика

Зеленський анонсував поїздку до Лондона
Зеленський анонсував поїздку до Лондона
Окупація ЗАЕС: Україна та Франція звернулись до росіян
Окупація ЗАЕС: Україна та Франція звернулись до росіян
Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву
Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву
Шольц зробив заяву українською мовою
Шольц зробив заяву українською мовою
Стало відомо, куди вирушить Зеленський після Німеччини
Стало відомо, куди вирушить Зеленський після Німеччини
Президент повідомив, чи відбудуться восени вибори до Верховної Ради
Президент повідомив, чи відбудуться восени вибори до Верховної Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7480
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
6787
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
4952
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
3974
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
3728
Ніч виборів у Туреччині: підрахунок голосів виборців триває (оновлено)
3218
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту